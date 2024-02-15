CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Belediye Meclisi Üyesi Didem Tokgöz, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş ve eski İl Başkanı Eray Tüfekçi’nin eşi Eşmen Tüfekçi, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, Çorum’un her mahallesinden ve toplumun her kesiminden olağanüstü ilgi ve destek gördüklerini belirterek, “Geçim sıkıntısı altında bunalan halkımız, iktidara ciddi bir uyarı yapmak üzere 31 Mart sandığını bekliyor. Çorum’u barış ve kardeşlik kenti yapmak, ekonomik bakımdan kalkındırmak, güçlendirmek üzere yola çıktık. Bu doğrultuda hemşehrilerimizden yerel yönetim yetkisini alacağımızın işaretlerini de çok net şekilde görüyoruz” dedi.