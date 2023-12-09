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İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası, Aksaray’da yapıldı. Çorumlu sporcu Muhammed Mahmut Sert iki altın madalya kazanırken, Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü ise derece yaparak kupa aldı.

5-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu Muhammed Mahmut Sert, tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Sert, karışık çiftlerde ise Kayseri Talas Spor Kulübü’nden partneri Telli Nur Ataş ile birlikte fırtına gibi esti. Sert-Ataş çifti, karşılaştıkları tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonluğuna ulaştılar.

Şampiyonayı iki birincilik madalyası ile kapatan Muhammed Mahmut Sert, milli takımda Türkiye’yi temsil etme hakkı da kazandı.

OSMANCIK BARIŞ BOYAR DA TÜRKİYE İKNİCİSİ

Kulüpler sıralamasında da Çorum’a kupa geldi. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü, Türkiye ikinciliğini elde ederek kupanın sahibi oldu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve antrenörü Barış Boyar, kendilerine her zaman destek veren AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kuruluna teşekkür etti.