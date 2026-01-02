Arca Çorum FK, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Eyüpspor’dan prensip anlaşmasına vardığı 34 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler’le 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye’ye birçok takımda top koşturan gurbetçi kanat oyuncusu, en son bu sezon Eyüpspor forması giydi. İstanbul ekibiyle 17 lig maçına çıkan ve 1.290 dakika süre alan Serdar Gürler gol veya asist üretemedi.

Süper Lig’de 314 maçta 57 gol, 43 asisti bulunan Serdar Gürler, Türkiye Kupası’nda ise 43 karşılaşmada 16 gol atıp 16 asist yaptı.

Muhabir: Haber Merkezi