Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından yapılan açıklamada, “03-04 Ocak 2026 tarihlerinde oynanması planlanan U15, U18 ve 1. Amatör Küme Büyükler Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi” dedi.

Ayan, sporcuların sağlığı ve müsabakaların sağlıklı şartlarda oynanabilmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtirken, ertelenen karşılaşmaların yeni tarihleri, ilerleyen günlerde açıklanacağını da sözlerine ekledi.