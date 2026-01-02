Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde futbolcular, hakemler ve gözlemcilerden sonra sıranın teknik direktörlere geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Futbol Federasyonu, şu anda takım çalıştıran ve çalıştırmayan tüm teknik direktörlerle ilgili inceleme yürütüyor. İncelemenin ardından bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörlerin isimleri yakın zamanda açıklanacak ve ceza almaları için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilecek.