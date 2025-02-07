Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanarak ruhsat almaya hak kazanan SMMM Oğuz Özüdoğru, SMMM Gülhan Salman, SMMM Hasret Şahin, SMMM Semanur Öksüz ve SMMM Dursun Çürük için Çorum SMMMO’da ruhsat töreni gerçekleştirildi.

SMMMO Başkan Yardımcısı ve Sayman Fatih Barlık, Oda Sekreteri Mustafa Torun, Kadın Komisyonu Başkanı Canan Bıyık, Komisyon Sekreteri Fatma Kübra Günsel, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Oda Üyesi Mustafa Alagöz ile oda üyeleri Erol Özkan, Yaşar Özkan, Cevdet Demirpençe, Ahmet Özbezgin, Meryem Tenikeci, Oda Stajyeri Çetin Çimen ile yeni ruhsat alan üyelerin katıldığı törende Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran yeni üyelerine ruhsatlarını teslim ederek meslek hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ