Çorum Ticaret Borsası’nın yapacağı soğuk hava depoları için aldığı arsanın tapusunu aldı.

Soğuk hava depolarıyla Çorum’da yapılan üretimin daha da yukarıya çıkmasını hedefleyen Çorum Ticaret Borsası, 71 bin 207,51 metrekarelik yer satın aldı. Borsanın büyük projesi olan patates-soğan-ayçiçeği depolarının yapılması ve faaliyete geçirilebilmesi amacıyla Çorum Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan Merkez Karaca Köyü 4211 ada 1 parselde bulunan arsanın satın alınması için sözleşme imzalanmıştı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat sosyal medyası üzerinden yaptığı duyuruda arsanın tapusunu aldıklarını müjdeledi. Özkubat yaptığı paylaşımda: “TAPUMUZU ALDIK. Borsamız tarafından tarım ürünleri depoları ve soğuk hava depoları inşa edilmek üzere, Çorum İli Merkez Karaca Köyü 4211 ada 1 parselde bulunan taşınmazın mülkiyeti, tüm resmi süreçler tamamlanarak ve bedeli ödenerek Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)'nden Borsamıza devredilmiş ve tapusu alınmıştır.

Bu önemli yatırım, bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi, ürünlerin daha sağlıklı koşullarda saklanması ve ticaretin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olacaktır. Çorum Ticaret Borsası olarak, üyelerimize ve üreticilerimize katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hayırlı olmasını dileriz” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi