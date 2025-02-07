Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Çorum’un 2023 yılında 528 bin 351 olan il nüfusu ise 2024 yılında 7 bin 16 kişi azalarak 521 bin 335 kişiye indi. Merkez kent nüfusu ise 193 kişi artarak 259 bin 789’dan 259 bin 596’a çıktı.

TÜRKİYE NÜFUSU ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

YABANCI NÜFUS AZALDI!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu.

BELDE VE KÖYLERDE

YAŞAYAN AZALIYOR

Türkiye'de 2023 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2024 yılında yüzde 93,4 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü. Nüfusun yüzde 67,2'sini yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenler oluşturdu

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanması ile birlikte fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan, "yoğun kent, orta yoğun kent ve kır" ayrımında oluşturulan yeni bir sınıflama da yapıldı. Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 67,2'sinin yoğun kent, yüzde 15,5'inin orta yoğun kent ve yüzde 17,2'sinin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

40 İLİN NÜFUSU AZALDI

Ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il 83 bin 676 kişi ile Bayburt oldu. Bu kenti 86 bin 612 kişi ile Tunceli, 91 bin 354 kişi ile Ardahan, 142 bin 617 kişi ile Gümüşhane ve 156 bin 739 kişi ile Kilis takip etti.

ÇORUM VE BÖLGESİ

TR 83 bölgesinde bulunan Çorum’un nüfusundaki genel düşüş ise 2024 yılında da devam etti.

Bölgede Samsun’un nüfusu 1 milyon 382 bin 376 kişiye ulaşırken, Tokat’ın nüfusu 612 bin 674 kişi, Çorum nüfusu 521 bin 335 kişi ve Amasya nüfusu ise 342 bin 378 kişi oldu. Yani Çorum bu yıl da göç veren iller arasında yerini aldı.

Çorum merkez belde ve köyleri ile birlikte nüfusu 388 bin 640’dan 6 bin 552 kişi artarak 395 bin 640 kişiye çıktı. Kent merkezindeki artış ise sadece 193 oldu. Geçen yıl 259 bin 789 olan kent merkezi nüfusu 259 bin 596’a çıktı. Merkez belde ve köylerde 2023 yılında 139 bin 711 kişi yaşarken bu rakam 2024 yılında 13 bin 568 kişi azalarak 136 bin 143 kişiye geriledi.

Çorum'un 2022-2023 yılı nüfus artış hızı yüzde 8 olurken, 2023-2024 yılı nüfus artış hızı yüzde -13.4 olarak gerçekleşti.

MAHALLE NÜFUSLARI

259 bin 596 kişiye ulaşan Çorum merkezde mahalle nüfusları da şu şekilde açıklandı. “Akkent 7111; Bahçelievler 44436; Bayat 118; Buharaevler 30130; Çepni 3892; Çöplü 1.651; Gülabibey 38532; Kale 17642; Karakeçili 5631; Kunduzhan 2606; Mimarsinan 15107; Üçtutlar 25039; 59943; Yavruturna 6543 ve Yeniyol 1212”

İLÇELER

Çorum merkeze bağlı Düvenci Beldesi’nin nüfusu 1738 kişi olurken ilçe nüfusları oda şu şekilde; “Alaca 18789; Bayat 5538; Boğazkale 2477; Dodurga 2613; İskilip 16857; Kargı 5485; Laçin 1631; Mecitözü 3998; Oğuzlar 2828; Ortaköy Aştavul 2473; Ortaköy 2996; Osmancık 29757; Sungurlu 32031 ve Uğurludağ 3011”

Editör: HABER MERKEZİ