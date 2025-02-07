Şahinbey ilçesindeki Gaziler Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Ahlatcı, bölge halkının talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ardından Güneyşehir Mahallesi’ndeki depremzede aileleri ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerin devam edeceğini ifade eden Ahlatcı, “Depremin ilk anından itibaren olduğu gibi, ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Daima bir ve beraber olacağız” dedi.

6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşları rahmetle anan Ahlatcı, milletimizin hafızasında derin izler bırakan bu felaketin yaralarını sarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun” diyerek temennide bulunan Ahlatcı, dayanışma ruhuyla hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR