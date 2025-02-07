Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana yayımlanan ve düzenli olarak güncellenen listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' olmak üzere iki kategoride incelemeler yapılıyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, 62 farklı ilden toplam 189 firma, sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler nedeniyle 'kırmızı liste'ye alındı. Ayrıca, taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi aldatan 963 firma da 'turuncu liste'de yerini aldı.

ZEYTİNYAĞI VE SUCUK BAŞI ÇEKİYOR

Yapılan denetimlerde, en sık hile yapılan ürünlerin başında zeytinyağı, sucuk ve süt ürünleri geliyor. Özellikle zeytinyağına başka yağların karıştırılması, sucukta et oranının düşük tutulması ve süt ürünlerinde katkı maddelerinin kullanılması gibi usulsüzlükler dikkat çekiyor. Bu tür hileler, tüketici sağlığını tehdit ederken, gıda güvenilirliğini de zedeliyor.

19 İL TEMİZ ÇIKTI

Bakanlığın yaptığı denetimlerde, 19 ilde hiçbir firmanın hileli veya sağlığa zararlı ürün üretmediği tespit edildi. Bu iller, gıda güvenliği konusunda örnek teşkil ederken, vatandaşların sağlığını koruma konusunda duyarlı davrandıkları için takdir topladı.

BU İLLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI;

Ağrı Ardahan Artvin Bayburt Bingöl Bitlis Burdur Düzce Erzincan Hakkari Karabük Kars Kastamonu Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Niğde Uşak Van

ÖRNEK TEŞKİL EDİYORLAR

Bu illerin, gıda güvenliği konusunda örnek teşkil ettiği vurgulanıyor. Özellikle küçük çaplı ve geleneksel üretim yapan bu bölgeler, doğal kaynaklarını koruyarak etik üretim anlayışını benimsemiş gibi görünüyor.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bakanlık, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve güvenli gıda tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla bu listeyi düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor. Liste, hem tüketicileri bilgilendiriyor hem de üreticileri daha sorumlu davranmaya yönlendiriyor.