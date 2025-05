Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen 7. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay ile birlik üyesi firmalar katılım gösterdi.

Programda Türkiye’nin 2024 yılında 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl ki hedefin 280 milyar dolar olduğunu, yılın ilk 4 ayında 86.2 milyar dolara ulaşıldığını ve konjonktürel gelişmeleri fırsata dönüştürmek istediklerini kaydetti.

ÇENESİZ: “ÜFE KADAR

KUR ARTIŞI OLMALI”

Son iki yılda ihracatta yaşanan kayıpların ardından 2025’in geri dönüş yılı olmasını beklediklerini söyleyen ÇCSİB Başkanı Çenesiz, yeniden yükselişe geçmek için ÜFE kadar kur artışının olması, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracat kredilerinde vade uzatılması ve faizlerin indirilmesi yönünde beklentilerinin olduğunu belirtti.

Maliyetler dolayısıyla firmaların rekabetçiliğinin azaldığını ifade eden Çenesiz, “Ancak rekabet yalnızca fiyatla sınırlı değildir. Bu nedenle alıcılara ürün kalitemizi, tasarım gücümüzü, lojistik kabiliyetimizi iyi anlatmalıyız. Ayrıca kendimizi sadece AB ve ABD gibi pazarlarla sınırlamayıp Latin Amerika, Afrika gibi pazarlardaki payımızı da artırmalıyız” dedi.

“YÜKSEK İTİBARIMIZ SAYESİNDE

İHRACAT KAYBINI SINIRLADIK”

ÇCSİB üyesi firmalar, 2022 yılında 5,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdikten sonra 2023 yılını 4,9 milyar dolar, 2024 yılını ise yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatla kapatmıştı. ÇCSİB Başkanı Çenesiz, son iki yılda yaşanan kaybın küresel koşullar ve yurt içindeki ekonomik konjonktürden kaynaklandığını belirtti.

Çin’in 2023’te neredeyse tüm sektörlerde agresif bir fiyat politikası izleyerek fiyatları aşağı çektiğini hatırlatan Erdem Çenesiz, “Her ne kadar bunun sürdürülebilir olmadığını görüp yeniden fiyat artırmaya başlamış olsalar da bu süreçte rekabet ettiğimiz ülkelere ana pazarlarda pay kaptırdık. Savaşlar, küresel ekonomik koşullar, jeopolitik belirsizlikler de ihracatımızın bir miktar düşmesine neden oldu. Kaybı belirli bir düzeyde tutmamızdaki en büyük etkenler ise marka, tasarım ve inovasyon gücümüz ile lojistik kabiliyetlerimiz oldu. Kurduğumuz sağlam ticari ilişkilerimiz ve uluslararası arenadaki yüksek itibarımız sayesinde de ihracat kaybımızı sınırlayıp tolere edilebilir bir seviyede tutmayı başardık” diye konuştu.



“TİCARET SAVAŞI DAHA

FAZLA BÜYÜMEYECEK”

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının kısa sürede bitmeyeceğini ancak çok daha büyük bir soruna dönüşmesini de beklemediklerini ifade eden Çorum iş insanı Çenesiz şöyle devam etti; “Çin gibi çok büyük bir ülke ile ticareti sıfırlamak, ABD açısından da pek mümkün değil. Ancak Çin, ABD pazarında kaybettiklerini geri kazanmak için yine fiyat kırarak AB’ye yönelebilir. Bu sebeple alıcılara, rekabetin yalnızca fiyatla sınırlı olmaması gerektiğini çok iyi anlatmalı, avantajlarımızı kullanmalıyız. Bununla birlikte kendimizi sadece AB ve ABD gibi pazarlarla sınırlamayıp Latin Amerika, Afrika gibi pazarlardaki payımızı da artırmalıyız.”

“KREDİLER BÜYÜME

FIRSATI SUNUYOR”

2025’in geri dönüş yılı olacağını öngördüklerini vurgulayan Erdem Çenesiz, “İhracatçılar olarak bugünkü kur politikasıyla zorlanıyoruz. Özellikle normalleşmeye dönülmesiyle birlikte ÜFE kadar kur artışı olmasını bekliyoruz. Sektörlerimiz için bir diğer kritik konu ise finansman. Mevcut koşullarda firmalar, kaynaklarını büyüme ve yatırım için değil, ayakta kalmak için kullanmak zorunda kalıyor. Bu alanda sağlanacak bir rahatlama, özellikle fiyatlama ve ihracat siparişi alımı süreçlerinde firmalara hem hareket alanı hem de özgüven kazandırır. İhracat kredilerinin vadesi ve faizlerinde de mevcuda göre daha fazla iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü ihracat kredisi enflasyona sebep olmayan bir kredi tipi. İhracat kredileri sayesinde ihracat artıyor, artan ihracat sayesinde de daha fazla döviz girişi oluyor, ülkemizin cari açığının azalmasına katkı sağlanıyor. Dolayısıyla enflasyonist bir etkisi olmayan ihracat kredilerinin vadelerinde uzatma, faizlerinde ise düşüş, enflasyonu tetiklemeden büyüme fırsatı sunuyor. Yılın ilk dört ayında bir önceki yıla göre yüzde 2’lik bir kaybımız olsa da sanayicilerimiz üretimi diri tutuyor ve fırsat pencerelerini iyi görüyor. Dolayısıyla bu desteklerle geri dönüşü sağlayabiliriz” açıklamasında bulundu.

“BARIŞ YENİ BİR DÖNEMİN

KAPILARINI ARALAYACAK”

Erdem Çenesiz ayrıca, barış sürecinin yalnızca toplumsal değil, ekonomik açıdan da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına işaret ederek, “Barışın ve huzurun hakim olduğu bir Türkiye, üretimden lojistiğe, yatırımdan ihracat ve istihdama kadar her alanda daha sağlam bir zemin sunacaktır. Bu yeni dönemde, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme yakalayabileceğimize inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“SERAMİKTEKİ ARTIŞ

İŞARET FİŞEĞİ OLACAK”

Seramik sektörü hakkında da bilgi veren Çenesiz şunları söyledi; “Geçtiğimiz yıl, seramik kaplama malzemelerindeki artışa rağmen sağlık gereçleri ile porselen sofra ve mutfak eşyası ihracatımızdaki kayıplar nedeniyle sektör genelinde bir önceki yıla göre yüzde 2’lik düşüş yaşadık. Pazar küçülmesinden kaynaklı stoklar ve enflasyonun çok altında kalan fiyat artışı da bu kayıpta etkili oldu. Bu yıl ise seramik kaplama malzemeleri ihracatında yüzde 6-8; seramik sağlık gereçlerinde ise yüzde 4-5 artış öngörüyoruz. Özellikle seramik kaplama malzemelerindeki ihracat artışı, toplam ihracat artışımızın işaret fişeği olacaktır. Öte yandan seramik sağlık gereçleri olarak da adlandırılan banyo malzemeleri ve porselen gibi alanlar emek yoğun işler. Bu sektörlerimiz, sadece seramik üretimi ile bilinen iller dışında Zonguldak’tan Diyarbakır’a kadar ülkemizin dört bir yanına dağılıyor. Dolayısıyla emek yoğun sektörler olarak dikkate alınmaları yönünde bir talebimiz bulunuyor. Bu sektörler yerli kaynaklarla Anadolu’nun her köşesinde istihdam sağlıyor ve yüzde 82 gibi rekor bir oranla döviz kazandırıyor. Bir başka deyişle ihraç ettikleri her 100 doların 82 doları ülkemizde kalıyor.”

Programda konuşan ÇCSİB Başkan Yardımcısı Tansu Kumru da haksız rekabet yaratan cam ürünleri ithalatı ile mücadelede Ticaret Bakanlığı desteklerinin artarak devam etmesinin önemine değindi.

Türk çimento sektörünün 2024 yılında yaşanan zorluklara ve yüksek maliyet dezavantajına rağmen ihracat pazarlarında kesintisiz bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğüne vurgu yapan ÇCSİB Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay ise Türk çimento sektörünün güvenilir ve güçlü bir partner olduğunu vurguladı.

7. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşmaların ardından 2024 yılında “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma”, “İhracatını Oransal Olarak En Fazla Artıran Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde 12 alt sektörde faaliyet gösteren 44 firmaya toplam 76 ödül takdim edildi.

İSVEA’YA İKİ ÖDÜL

Buna göre seramik sektörü sağlık gereçleri kategorisinde Çorum OSB’de üretimine devam eden İSVEA Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. hem ihracatını en fazla artıran firma olarak şampiyonluk ödülü alırken, en fazla ihracat yapan firmalar alanında ise üçüncülük ödülü kazandı.