Çorum son dönemde yoğun şekilde parti liderlerini ağırlamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ilimize geliyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Osmancık’ta bir dizi ziyarette bulunacak. Burada partililerle buluşacak olan Ahmet Davutoğlu’nun ayrıca sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geleceği bildirildi.

Ziyarette Davutoğlu’nun ülke gündemine ilişkin çeşitli açıklamalar yapması da bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi