İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için yılsonu kapanış etkinliği düzenlendi.

Akşemseddin Cami’nde düzenlenen programa Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, veliler ve öğrenciler katıldı.

Çocukların heyecanına ortak olan Vali Ali Çalgan, yaptığı konuşmada “Ağaç yaşken eğilir” atasözünü hatırlatarak erken yaşta alınan eğitimin önemine değindi.

Çocukların yetişmesine verdikleri katkıdan dolayı velilere ve eğitimcilere teşekkür eden Vali Ali Çalgan, “Sevgili çocuklarımızın hepsini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum” diyerek başarılarını takdir etti.

4-6 Yaş Kur'an Kursları Yılsonu kapanış programında çocuklara yönelik çeşitli eğlenceler düzenlenirken, miniklere hediyeleri de dağıtıldı.

Editör: Haber Merkezi