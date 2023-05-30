Bloomberg HT’de Zeynep Özyol’un sunduğu “60 Dakika” programının canlı yayın konuğu olan Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento, Cam, Seramik İhracatçılar Birliği Başkanı, Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, “Seramik sektörü ihracatı 2023 yılının ilk 5 ayında geçmiş yılın ilk 5 ayına göre % 30 azaldı. Bunun sebeplerinden biri, enerji fiyatlarındaki dalgalanma. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nin Türk seramiğine karşı anti damping soruşturmasının tüm savunmalarımıza rağmen aleyhimize sonuçlanması ve haksız bir şekilde Türk karo seramiğine damping vergisi uygulanması da olumsuz etki yarattı. Ama, yılın ikinci yarısında ihracatımızın tekrar toparlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Enerji fiyatlarındaki yüksekliğin, rekabetçi piyasada kendilerini zorladığını belirten Erdem Çenesiz, “Doğalgaz fiyatları konutlarda AB’ye göre düşük olmasına rağmen, sanayide AB’den daha yüksek seviyede. İspanya ve İtalya gibi ülkelerde seramik üreticileri özellikle destekleniyor. Sürekli büyüyen ihracatımızın rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için yüksek enerji kullanan sektörlerde özel bir doğalgaz tarifesi uygulanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının sonucu olarak seramik sektörü için Ukrayna’dan temin edilen kil hammadde tedarikinde sıkıntı çekildiğini de vurgulayan çenesiz, “İthal hammaddede yaşanabilecek sıkıntıya rağmen Şile’de bulunan yerli hammadde sınırlarının kullanılamaması, bölgedeki çok ciddi rezervin hammadde üreticileri tarafından seramik üreticilerine arz edilememesine sebep oluyor. Türk üreticilerin ihtiyacı olan kilin daha fazlasını üreterek, hammadde ihracatı ile Ukrayna’nın talebi karşılayamadığı pazarlara katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Rezerv olarak yeterli olan hammadde sahalarının alanının geliştirilmesi ile ilgili Orman Bakanlığımızdan çözüm bekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.