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ÇOPİKAS A.Ş’de Muhasebe Müdür Yardımcılığı yapan, ardından emekli olan Şerafettin Karasülük vefat etti. Cenazesi saat 10.00 Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alınarak Oğuzlar İlçesi’nde kılınan öğle namazına müteakip İlçe Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, CHP İl Başkanı Ümit Er, merhumun yakınları ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.