Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar Köyü’nde yapılması planlanan sera projesi kapsamında üreticilerle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sencer Bilgener ve teknik personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda, çiftçilere proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanması planlanan sera projesinin detayları paylaşıldı. Projenin bölge tarımına sağlayacağı katkılar, üretim kapasitesinin artırılması, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik hedefler ele alındı.

Toplantıda üreticilerin görüş, öneri ve talepleri de dinlendi. Çiftçilerin sahadaki ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda proje hazırlık sürecine katkı sağlayacak değerlendirmeler yapıldı.

Planlanan sera projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, modern üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin ekonomik gelirinin artırılması hedefleniyor.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün üreticilerin yanında olmaya ve kırsal kalkınmayı destekleyen projelerle ilçedeki tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR