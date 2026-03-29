Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, Çorumlu üreticileri bilgilendirecek.

Sencer Solakoğlu’nun katılımı ile 31 Mart 2026 Salı günü saat 13.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda bir toplantı düzenlenecek.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, toplantıda tarım politikaları, üreticilerin sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağını bildirerek, tüm üreticileri, partilileri ve Çorum halkını davet etti.

Tarım ve hayvancılık alanında büyük bir bilgi birikimine sahip, alanında uzman Sencer Solakoğlu’nun Çorum’da düzenleyeceği bilgilendirme toplantısının, üreticinin ufkunu açması beklenirken, tarımsal politikalar çarpıcı boyutlarıyla ele alınacak.

