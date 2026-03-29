İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ve kurumun teknik personeli tarafından Bozboğa Köyü’nde yürütülen tarımsal üretim faaliyetleri yerinde incelendi.

Ziyaret kapsamında köyün üreticilerinden Adem Boztilki’ye ait arazilerde patates ekimi çalışmaları kontrol edildi. İncelemelerde üreticilere tohumluk patateslerin doğru depolama koşulları, çimlenme durumu, kaliteli tohumluk standartları ve ekim öncesi dikkat edilmesi gereken teknik uygulamalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca patates üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntemler de değerlendirildi.

Saha çalışmaları kapsamında hububat ekili alanlarda da incelemeler yapıldı. Yapılan gözlemlerde bitkilerin kardeşlenme durumları kontrol edilirken, gübreleme ve ilaçlama süreçlerinde modern teknolojilerin kullanımının sağlayacağı verim artışı ve maliyet avantajları üreticilerle paylaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen saha çalışmalarıyla üreticilere teknik destek verilmeye devam edildiğini belirterek doğru tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretimin güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

