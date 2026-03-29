İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Adnan Menderes İlkokulu’nun başarıyla tamamladığı yönetim sistemi süreçlerinin ardından hak kazandığı ISO belgelerini takdim etti. Bakanlık Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından yapılan denetimler sonucunda okulun kalite yönetimi, çevre duyarlılığı ve iş sağlığı güvenliği alanlarında uluslararası standartlara uygunluğu tescillendi. Okul, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

Belge takdim töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitim kurumlarında kalite, çevre bilinci ve güvenli çalışma ortamının büyük önem taşıdığını vurguladı. Çağlar, “Eğitimde kaliteyi, çevreci yaklaşımı ve güvenliği bir bütün olarak yöneten okulumuzun bu başarısı ilimizdeki tüm eğitim kurumları için bir model teşkil etmektedir” diyerek başarıda emeği geçen okul yönetimini ve öğretmenleri tebrik etti.

Adnan Menderes İlkokulu’nun elde ettiği bu belgelerle birlikte güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir eğitim ortamı oluşturma konusundaki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

