İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerde ileri tedavi yöntemlerinden biri olan Terapötik Aferez Ünitesi’nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete girdiğini duyurdu.

Yeni ünite ile birlikte bölgede bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ileri teknolojiye sahip bir uygulama daha sağlık hizmetlerine kazandırılmış oldu.

Aferez işlemi, kanda fazla bulunan hücrelerin ya da hastalığa neden olan bazı maddelerin özel cihazlar aracılığıyla ayrıştırılarak uzaklaştırılması şeklinde uygulanıyor. Terapötik aferez ise belirli bir hastalığın tedavisi amacıyla kandan bazı bileşenlerin seçici olarak ayrılması işlemine verilen isim olarak tanımlanıyor. İşlem sırasında hastadan alınan kan cihazdan geçirilerek zararlı ya da fazla hücreler, antikorlar veya proteinler ayrıştırılıyor ve temizlenen kan yeniden hastaya veriliyor.

Terapötik aferez uygulaması; özellikle bağışıklık sisteminin kendi dokularına zarar verdiği otoimmün hastalıklar, bazı nörolojik ve hematolojik hastalıklar, kalıtsal yüksek kolesterol türleri ile bazı metabolik hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Örneğin akut lösemi hastalarında kanda aşırı artan lökositlerin azaltılması amacıyla uygulanan lökoferez işlemi de terapötik aferez yöntemleri arasında yer alıyor.

Hastane ortamında ve özel cihazlarla gerçekleştirilen işlem, alanında deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanıyor. Yetkililer, yeni açılan Terapötik Aferez Ünitesi ile hem hastalara ileri tedavi imkânı sunulmasının hem de bölgede sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

