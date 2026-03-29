Proje çerçevesinde Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, öğrenci grup hareketliliği kapsamında Almanya’da eğitim faaliyetlerine katılacak.

Gerçekleştirilecek programla birlikte öğrencilerin farklı eğitim sistemlerini yerinde gözlemlemesi, kültürel etkileşimde bulunması ve yabancı dil becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Öğretmenlerin de mesleki deneyimlerini artıracağı faaliyetin, eğitim kalitesine katkı sunması bekleniyor.

Yetkililer, Erasmus projelerinin uluslararası iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini ve eğitim hayatlarına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

