Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye çalışanlarını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından sendika temsilcilerinin teşekkür ziyaretini kabul etti.

BEM-BİR-SEN Şube Başkanı Burhan Şahin, TÜM-BEL-SEN Şube Başkanı Nevzat Veldet, TÜRK-YEREL-HİZMET-SEN İşyeri Temsilcisi Sinan Pehlivan ve MÜHENDİS-TEK-SEN İşyeri Temsilcisi Rıza Hakan Karagöz, geçtiğimiz günlerde imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi dolayısıyla Başkan Aşgın’ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Sözleşmenin belediyede görev yapan memurlar açısından önemli bir kazanım olduğu ifade edilen ziyarette çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesine yönelik atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Aşgın heyete ziyaretleri için teşekkür ederek, belediye çalışanlarının emeğinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını, çalışma barışını güçlendiren ve çalışanların refahını artıran her türlü yapıcı işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

