Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile Öz Sağlık-İş Sen Şube Başkanı Hüsnü Aykan, Öz Sağlık-İş Sen Şube Başkan Yardımcısı Reşit Kabadayı, Öz Büro-İş Sen İl Temsilcisi Tugay Uysal, Öz Toprak-İş Sen İl Temsilcisi Emre Emir ve Öz Orman-İş Sen Baş Temsilcisi Uğur Cankar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Sendika temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Aşgın, “Mesai arkadaşlarımızla birlikte Çorum’a hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.



“İŞÇİNİN ALIN TERİ VE EMEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Belediye işçilerinin alınterini ve emeğini her şeyin üstünde tuttuklarını dile getiren Başkan Aşgın, “İşçi kardeşlerimiz yaptıkları çalışmalarla yüzümüzü her zaman ak ettiler. Mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde hamdolsun şehrimizde başımız dik geziyoruz. Hemşehrilerimiz, çalışmaları ve yapılan hizmetleri görüyor, bizlere güveniyor” dedi.

“15 MAHALLEMİZDEN DUA ALIYORUZ”

Her sokakta, her mahallede, her işin içinde belediyenin olduğunu dile getiren Başkan Aşgın “Ekiplerimiz, soğuk, yağmur, yaz-kış demeden arı gibi çalışıyor. 15 mahallemizden dua alıyoruz. Muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin bizden duydukları memnuniyet, bizleri daha çok çalışmaya sevk ediyor. Halkımızın bize olan güveni, bizim için en büyük onur ve şereftir.” dedi.

“HAK, HUKUK VE ADALET TEMEL İLKEMİZ”

Hak ve adaletten ayrılmadıklarını vurgulayan Başkan Aşgın “Hak, hukuk ve adalet bizim temel ilkemizdir. Bu doğrultuda mesai arkadaşlarımıza bu hizmetlerinin karşılığını vermeye gayret ediyoruz.” dedi.

SENDİKA BAŞKANLARINDAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Çorum’a yaptığı hizmetlerden ve işçiye olan desteğinden dolayı teşekkür etti. Köroğlu “Her zaman işçinin yanında olduğunuz için sizlere dua ediyoruz. Ne zaman başkanımızdan bir talepte bulunduysak bizleri geri çevirmediniz. Bu nedenle Hak-İş’e bağlı sendikalar olarak sizleri ziyaret edip, teşekkür etmek istedik. İnşallah seçim sürecini birlik, beraberlik içerisinde geçireceğiz.” dedi.