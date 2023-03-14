Osmancık Gemici Mahallesi’nde oturan; Noter Sevgi Akcan, Elektrik Teknikeri Serkan Akcan, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Şenay Aksan'ın babaları, Fikret Akcan, Yüksel Akcan ve Nevin Özcan'ın abileri, Ünsal Aksan'ın kayınpederi emekli Öğretmen Hikmet Akcan hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi geçtiğimiz günlerde Osmancık Gemici Beyazıt Camisi’nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gemici Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

