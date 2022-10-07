Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırılan Şemşi Yiğitbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülsüm, Ayşe, Döndü, Gökşen, Güldeste, Zekine ve Gamber Yiğitbaş'ın anneleri Şemşi Yiğitbaş’ın cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna kaldırıldı. Cenaze daha sonra saat 11.00’de vakıf binasında helallik alma töreninin ardından Kertme - Babaoğlu Mahallesi köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

