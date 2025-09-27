Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, üniversite-sanayi iş birliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Öztürk, Çorum TSO’nun Hitit Üniversitesi’ne sağlamış olduğu katkılar ve güçlü iş birlikleri dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür plaketi ve teşekkür belgesi takdim etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ