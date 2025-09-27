Basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) plansız politikalarının öğretmenleri mağdur ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Norm Kadro yönetmeliği, okulunda çalışan öğretmeni bir anda ihtiyaç fazlası durumuna düşürmekte; atama yönetmeliği ile de öğretmen ikametgâhından uzak yerlere re’sen atanabilmektedir. Bu uygulamalar öğretmenlerin düzenini bozmakta, aile yaşamını sarsmakta, çocukların eğitim süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Binlerce öğretmen maddi ve psikolojik çöküşün eşiğine sürüklenmektedir.”

Eğitim Sen’in taleplerini sıralayan Sırma, norm kadro hesaplamalarının şeffaf ve adil yapılması gerektiğini vurguladı. Sırma ayrıca, sınıfların birleştirilmesine son verilmesini, öğretmen istihdamının bilimsel planlamaya dayandırılmasını, atama süreçlerinde öğretmenlerin aile yaşamı ve çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının dikkate alınmasını istedi.

Öğretmenlerin “fazlalık” olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Sırma, “Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenle mümkündür. Öğretmenlerin mesleklerini sağlıklı ve güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri için gerekli adımlar derhal atılmalıdır” dedi.

MEB’in ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin plansızlığının sorumlusunun öğretmenler olmadığını kaydeden Sırma, “Öğretmenlerin kendi istekleri dışında mevcut iş yerlerinden koparılarak, ikametgâhlarından uzak yerlere resen atanması uygulaması derhal durdurulmalıdır. Bu konuda yeni mağduriyetler yaşanmaması için resen atama kararları gözden geçirilmelidir.

Eğitim Sen olarak, norm fazlası ilan edilerek adeta sürgün gibi uygulamalarla yerleri değiştirilen tüm meslektaşlarımızın yanında, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ve bu adaletsizliğe karşı sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.