Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen çalıştaya Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür Yalçın, OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Semrin Kaleli, STK temsilcileri, iş dünyasının temsilciler ile genç ve kadın girişimciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, rekabetçiliğin sadece bireysel başarı olmadığına vurgu yaparak, aynı zamanda hep birlikte yükselebilmek, birlikte o seviyeyi aşabilmek olduğunu söyledi.

Bugün makine sanayi, savunma sanayi, gıdada, inşaatta, eğitimde, enerjide, dijital dönüşümde farklı alanlarda güçlendiklerini belirten Kaleli, aynı zamanda birbirlerini de yukarı çektiklerinin altını çizdi. Bu sinerjinin Çorum’u yeniden rekabetçi kılacağını aktaran Kaleli, bunun en büyük avantaj olduğunu söyledi.

Çorum’un savunma sanayi ve rafineri sektöründe yaptığı atılıma değinen Kaleli, “Bugün Anadolu Kaplanları denilince Çorum bir tık sonra geliyor. Eskiden Çorum, Gaziantep, Konya, Bursa gibi illerle ekonomik rekabet ediyordu. Şimdi savunma sanayi ve rafineri sektöründe adımızı altın harflerle yazmaya başladık ancak makine-sanayi başta olmak üzere diğer sektörler için aynı durumda değiliz” dedi.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Genel Müdürü Can Selçuki ise bu tür çalıştaylar için il il gezdiklerini ve illerin iş dünyasındaki temel sorunlarını masaya yatırdıklarını belirterek, Çorum’da da aynı şekilde farklı sektörden iş dünyasının temsilcilerini dinleyerek Çorum’un temel sorunlarını ortaya çıkaracaklarını ifade etti.

Çalıştayda, bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler, ekonomik gelişim fırsatları ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu masaya yatırıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK