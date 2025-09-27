Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ülkemizin yurt dışında tanıtımına yönelik olarak sosyal ve dijital mecralarda yürütülen reklam ve tanıtım çalışmaları kapsamında 20-21 Eylül tarihlerinde Güney Kore'den sekiz basın mensubu Çorum’da ağırlandı.

Çorum'un doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin uluslararası tanıtımını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Güney Koreli basın mensupları Alacahöyük ve Boğazkale müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, yöresel yemeklerimizi tanıma fırsatı elde ettiler.

Valiliğin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Çorum’un yurtiçi tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ise Ankara, Çorum, Yozgat, Kapadokya ve Kayseri illerinin yer aldığı güzergâhta influencer ağırlaması gerçekleştirildi.

21-22 Eylül tarihlerinde iki gün süren gezi programında influencerler Berkan Bilgiç (bilgicberkoo) ve Muhammet Emin Küçük (sehringunlugu) tarafından Çorum şehir merkezi, Çorum Müzesi, Alacahöyük Müze ve Ören Yeri, Boğazköy Müzesi ve Hattuşa Ören Yeri ile Osmancık, İskilip ve Oğuzlar ilçeleri gezilerek sosyal medya üzerinden takipçilerine tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, “Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüzün koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklere destek veren Çorum, İskilip, Oğuzlar ve Osmancık Belediye Başkanlıklarına ve Anitta Otele teşekkür ederiz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR