Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında “kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce de “uyuşturucu madde bulundurma/kabul etme” suçundan işlem yapılan T.U. isimli şahsın Seydim köyündeki çiftlik evinde olduğunu tespit etti.

2 jandarma asayiş timi, 2 motorize tim, 1 sivil ekip ve 1 narkotik köpeği ile düzenlenen operasyonda, şüpheli herhangi bir dirençle karşılaşılmadan yakalandı.

Evde ve eklentilerde yapılan aramada; 47 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 22 gram bonzai, 14 adet sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, 50 bin TL nakit para, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 41 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.U., Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ