Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Çorum’da geleneksel pilav ikramı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve protokol üyeleri, Cuma namazının ardından Ulucami avlusunda vatandaşlara Ahilik Pilavı ikramında bulundu.

Etkinlikte Ahilik kültürünün kadim değerlerinin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan

Esnaf Odası Başkanları tarafından Akşemseddin Cami, Huzur Cami, Esnaf Evleri Cami, Çorum Sanayi Sitesi Cami, Hıdırlık Cami, Abdibey Camii, Hamit Camii ve Kubbeli Camii önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik pilavı, cemaate dağıtıldı.

Muhabir: Haber Merkezi