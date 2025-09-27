Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) tarafından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Rekabetçi Şehirler Çalıştayı” için kente gelen Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Can Selçuki, ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semrin Kaleli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pelin Tuğut, Yönetim Kurulu Üyeleri Ebru Çömüz ve Semra Şahin, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş de hazır bulundu.

Görüşmede, iş dünyası ile şehirlerin rekabetçiliğini artırmaya yönelik çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretin anısına TSO Başkanı Başaranhıncal, EDAM Direktörü Selçuki’ye hediye takdim ederken, ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli de “Rekabetçi Şehirler Çalıştayı”na sağlanan katkılardan dolayı Çorum TSO’ya teşekkür plaketi sundu.

Muhabir: SELDA FINDIK