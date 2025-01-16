Ahlatcı Çorum FK, sezon başında İnegöl Kafkasspor’dan kadrosuna katıp 3.Lig 2.Grup takımlarından Uşakspor’a kiralanan 23 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Semih Akyıldız, 1.Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK’ya gönderildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Semih Akyıldız’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Semih Akyıldız, geçtiğimiz hafta ayrıldığı Uşakspor’la 7 lig maçına çıkarken, 1.260 dakika süre aldı. Bu maçlarda 7 gol atan genç futbolcu, 2 Türkiye Kupası maçında ise 117 dakika sahada kalıp 1 gol atarken, 2 asist yaptı.