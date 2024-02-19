11 aylık SMA’lı Sema Ekinci’nin ailesinin yardım çığlığı devam ediyor. Türkiye’de karşılanmayan gen tedavisi yurtdışında ise çok pahalı. Sema’nın bu hastalıktan kurtulması için 2 buçuk milyon Dolar gerekiyor.

Ekinci ailesi, valilik onayı ile başlattıkları yardım kampanyası ile sosyal medya platformu instagram üzerinden de sma_semayaumutol hesabını açarak çığlıklarını duyurmaya çalışıyor.

Sema bebek yurt dışından temin edilen ilaca ulaşabilirse hastalık duracak ve sağlığına kavuşa bilecek. Ancak gen tedavisi için 2 buçuk milyon Dolar gerekiyor. Gerekli olan paraya ulaşıla bilinirse Sema Ekinci de yurtdışında yapılan tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde evine dönebilecek.

VALİLİK ONAYLI İBAN

TL- TR65 0001 5001 5800 7318 7693 43

DOLAR- TR21 0001 5001 5804 8021 9539 79