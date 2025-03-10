Aslen Tokatlı olan ve 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra meslek hayatına Tokat Devlet Hastanesi'nde tabip olarak başlayan, 2009 yılında İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Selim Asaroğlu, asistanlık sürecinin ardından Mart 2014’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı unvanını kazandı.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2014 yılında uzman doktor olarak göreve başlayan, 2015 yılında aynı hastanede başhekim yardımcılığı görevine getirilen ve 2020 yılında ise İskilip Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Asaroğlu Şubat 2023’te ciddi bir hastalığa yakalanarak başhekimlik görevinden ayrıldı ve mesleğine iki yıl ara vermek zorunda kalmıştı. Tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşan Asaroğlu, Şubat 2025 itibarıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak yeniden göreve başladı.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, yeniden mesleğine dönen Uzm. Dr. Selim Asaroğlu’nu ziyaret ederek bir süre ara verdiği meslek hayatına yeniden dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Zehir ve Demirbaş ayrıca Asaroğlu’na bundan sonraki meslek hayatında başarılar ve sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.

Uzm. Dr. Selim Asaroğlu da Zehir ile Demirbaş’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi