Milletvekili Kayrıcı ve beraberindeki heyet ayrıca yakın zamanda şehit düşen ilimiz Bayat ilçesi Çukuröz Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Er Mustafa Uslu’nun ailesini de taziye ziyaretinde bulundu.

MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı, ziyaretlerinde şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek ve gazilerimizi, ailelerini üzecek hiçbir yanlışın içinde olmayacaklarını belirtti. Kayrıcı; “Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanında ve emrindeyiz. Ayaklarına taş değse, acısını biz hissediyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Kayrıcı sözlerine şöyle sürdürdü: “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin tutumu bu konuda çok nettir. Hiçbir pazarlık yapılmayacak, hiçbir şart öne sürülmeyecek. Bölücü örgüt ya silah bırakacak ya da devletimiz onların hepsini ezip geçecektir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim emanetimizdir, emanetimizi son nefesimize kadar koruyacağız”

MHP İl Çıplak ise şehit ailelerine ve gazilere net bir şekilde şu mesajı verdi: “Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içine girmedik, girmeyi aklımızın ucuna dahi getirmedik. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere güveniyor, bizler ise onları mahcup edecek işlerin içinde olmayacağız”

Editör: HABER MERKEZİ