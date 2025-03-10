Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesindeki artış kesinleşti. Mevcutta 3 bin lira olarak ödenen ikramiye, yüzde 33 oranında artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyeler, bu yıl da mart ve haziran aylarında hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseldiğini açıkladı.

İkramiyeler ne zaman yatırılacak?

Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak.

Daha önceki yıllarda ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce hesaplara geçtiği biliniyor. Ramazan Bayramı için ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.



