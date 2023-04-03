Sektör Kampüste Programında Hitit Üniversitesi ile beraber Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İTÜ, Bolu Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi yer alıyor.

Hitit Üniversitesinde Sektör Kampüste Programı kapsamındaki dersler, Bilgisayar, Makine Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde sektör paydaşları olan Cezeri ve TÜBİTAK (UME-BİLGEM) uzmanları tarafından veriliyor.

Program ile sanayi profesyonelleri ve firmalar tarafından verilen uygulama temelli yeni yetkinlikleri destekleyen dersler açılarak uygulanmaya başladı.

Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında bulunan Sektör Kampüste Programı, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlıyor. (Haber Merkezi)

