TÜRMOB’a bağlı Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda seçim heyecanı başladı. Mevcut başkan Ceyhan Baran ile Ayhan Şahin'in başkanlık için yarıştığı 25. Olağan Kongre'nin ilk gününde gündem maddeleri görüşüldü. SMMMO Konferans Salonu'nda başlayan kongrenin divan başkanlığını TÜRMOB Genel Saymanı Mustafa Levent Demiröz yaparken, başkan yardımcılığını Mustafa Tahsin Ertürk, divan üyeliğini ise Nazik Bulut ve Özlem Ateş yaptı.

Seçimlerin yarın yapılacağı olağan kongrede mevcut başkan Ceyhan Baran görev süresi 3 yılda yönetimiyle birlikte yaptıkları hizmetleri ve faaliyetleri anlattı.

Yeni dönemdeki hedeflerinden de bahseden Baran, görev yaptığı süre boyunca tarafsız ve hakkaniyetli olmaya, tüm meslektaşlarının haklarını savunmaya çalıştığını ifade etti. Yola çıktıkları ilk günden bu yana meslektaşlarının dertlerini kendine dert edindiğini anlatan Baran, "Mesleğimizin ve haliyle biz meslek mensuplarının sorunları her geçen gün artarak devam etmektedir. Her seçim döneminde bu sorunlar gündeme gelse de bu sorunların çözümünün tek yolu birlik ve beraberlikten geçmektedir. Amacımız ilkeli ve dinamik kadrolarla mesleğin kronik hale gelmiş sorunlarının çözümü için çaba sarf etmek, mesleğe yeni bir vizyon katmak, çözüm odaklı olmak ve farkındalık yaratmaktır." diye konuştu.

"DEĞİŞİM ŞART"

Baran'ın karşısına rakip olarak çıkan Ayhan Şahin ise serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin sadece rakamlarla değil, emekle, özveriyle ve güvenle büyüyen bir meslek olduğunu dile getirdi. Odalarında değişimin şart olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi: "Artık sorunlarımızı erteleyen değil, çözüm üreten, yalnızca izleyen değil, yön veren bir oda yönetimi oluşturmanın zamanı geldi.

SMMMO'nun daha güçlü, daha katılımcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için başkanlığa aday olduğunu, dijital dönüşümü hızlandırmayı, meslektaş dayanışmasını ve sosyal etkinlikleri artırmayı hedeflediklerini belirten Şahin "Gelin odamızı hep birlikte yönetelim" dedi.