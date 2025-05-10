Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakarlı bir araç gösterilerek “Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımı yapan kişinin, eski Çorum Valisi şimdi Erzurum Valisi olan Mustafa Çiftçi’nin oğlu Tarık Çiftçi olduğu iddia ediliyor.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Bir başka videoda ise çakarlı bir aracı gösteren kişi, polis emojisiyle birlikte “Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım” notunu paylaştı.

Bir diğer paylaşımında cüzdanını açarak ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını da gösterdi.

Görüntüler ülke gündemine oturdu.