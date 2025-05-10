Çorum'da “Türkiye'de ve Suriye'de Alevilerin sorunları” düzenlenen bir panelde tartışıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu ile Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından Devlet Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel yaptı.

Panele konuşmacı olarak Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile 27. Dönem HDP Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu katıldı.

Yoğun ilgi gören panele CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, DİSK/Emekli Sen İl Temsilcisi Hikmet Aydın, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal ve CHP’li İl Genel Meclisi üyeleri, CHP Belediye Meclisi üyeleri Aslan Kaya, Sedat Genç ile çeşitli sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcisi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“SURİYE'DEKİ ALEVİLERİN YAŞADIKLARI

ZULÜME ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel'in açış konuşması ve kısa bir müzik resitalinin ardından ilk sözü alan Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Türkiye'deki Alevi hareketlerinin mücadelesine dikkat çekerken, Suriye'deki Alevilerin 2011 yılında Suriye'de yaşanan sürecin ardından yaşadıklarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Suriye’deki Alevilerin Esad döneminde de sıkıntı yaşadığını kaydeden Geçmez, “Esad’ın 29 bakanından sadece 4 tanesi Aleviydi. Kolluk kuvvetlerinin tamamı ise Sünniydi” dedi.

“SURİYE’DE BÜYÜK BİR KATLİAM VAR”

Suriye tarihinin en büyük katliamının HTŞ eliyle devam ettiğini belirten Geçmez, “Suriye’de Alevi köyleri basılıyor, kadınlar ve çocuklar kaçırılıp köle pazarlarında satılıyor. HTŞ’nin geleneğinde bunlar var. Ancak şu da iyi bilinsin ki, Esad’la biz tatil yapmadık. ‘Esad bizim dostumuzdur’ demedik. Biz Aleviler, dünyanın neresinde bir katliam varsa ona sesimizi çıkardık. Filistin’de, Gazze’de yaşanan katliama sesini çıkaran Alevilerdi, sosyalistlerdi. Ancak Suriye’de yaşanan Alevi katliamına sesimizi çıkarınca biranda bize ‘siyasal alevi’ demeye başladılar. Şu anda dünyanın gözü önünde orada bir katliam yaşanıyor” şeklinde konuştu.

SARIBAL: “DEMOKRASİ VE LAİKLİK MÜCADELESİNDE

DEMOKRASİ GÜÇLERİNE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da demokrasi ve laiklik mücadelesine dikkat çektiği konuşmasında, Çorum'da gördüğü birlik ve beraberlik tablosundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demokrasi ve laiklik mücadelesinin çok önemli olduğunu belirten Sarıbal, Türkiye’nin gerçek bir demokrasiye kavuşması için demokratların, devrimcilerin, sosyalistlerin birlik ve beraberlik içinde örgütlü olarak hareket etmelerinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

KENANOĞLU: “SURİYE'DEKİ ALEVİLERİN

SORUNLARINA DUYARSIZ KALMAMALIYIZ

27. Dönem HDP Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu da Suriye'deki Alevilerinin sorunları ile Türkiye'deki Alevilerin sorunlarının birbirinden ayrılamayacağını, Suriye'de önümüzdeki 5 yıllık süreçte HTŞ güçlerinin olmayacağını, Dürzilerin, Alevilerin, Hristiyan Suriyelilerin ve Seküler Arap Sünnilerin eşit ve demokratik bir rejim kurmak için ortak bir mücadele yürüteceklerini öngördüğünü dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi