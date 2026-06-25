Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek yaz dönemi Kur’an kursları 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. İl ve ilçe müftülükleri tarafından yürütülecek kurslar için başvurular 13 Temmuz’a kadar alınacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaz Kur’an kursları için başvuru süreci başladı. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, belirlenen süre içinde başvurularını yapabilecek. Başvuruların 13 Temmuz’a kadar devam edeceği bildirildi. Kursların, il ve ilçe müftülüklerinin koordinasyonunda camilerde ve uygun görülen eğitim mekânlarında yürütülmesi bekleniyor.

FARKLI YAŞ GRUPLARINA

PROGRAM UYGULANACAK

Yaz Kur’an kurslarında 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik eğitim programları uygulanacak. Programların yaş gruplarına göre düzenlenerek öğrencilerin seviyelerine uygun içeriklerle yürütüleceği belirtildi.

Kurslarda yarım gün ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak. Böylece aileler, çocuklarının yaşına ve günlük programına uygun kurs seçeneğini değerlendirebilecek.

Yaz dönemi Kur’an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği çerçeve doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kurslarda Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler ve ahlaki değerler konusunda da eğitim verilmesi planlanıyor.

Diyanet yetkilileri, başvuru yapmak isteyen vatandaşların il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alabileceğini bildirdi. Kurslara ilişkin detayların müftülükler tarafından duyurulacağı ifade edildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı