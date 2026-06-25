Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin “ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri”ni açıkladı. Verilere göre Çorum’da ölümlerin en büyük bölümü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Türkiye genelinde ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 361 iken, 2025 yılında 491 bin 684’e yükseldi. Ölenlerin yüzde 55,1’ini erkekler, yüzde 44,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Çorum’da ise 2025 yılında toplam 4 bin 547 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 2 bin 547’si erkek, 2 bini kadınlardan oluştu. Aynı yıl içerisinde 23’ü erkek, 5’i kadın olmak üzere toplam 28 kişi intihar etti.

Ölüm nedenleri incelendiğinde Çorum’da 1.795 kişinin dolaşım sistemi hastalıklarından, 979 kişinin solunum sistemi hastalıklarından ve 528 kişinin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden yaşamını yitirdiği görüldü. Ayrıca 148 kişi iç salgı bezi, beslenme ve metabolizma hastalıklarından, 91 kişi sinir sistemi ve duyu organı hastalıklarından, 156 kişi dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden hayatını kaybetti. Diğer nedenlere bağlı ölümler 492 olarak kaydedilirken, 358 ölümün nedeni ise belirlenemedi.

Bölgede diğer illere bakıldığında, 2025 yılında Samsun’da 10 bin 426, Tokat’ta 5 bin 11 ve Amasya’da 3 bin 76 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye genelinde kaba ölüm hızı binde 5,7 olarak gerçekleşti. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop olurken, en düşük olduğu il binde 2,3 ile Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ölüm nedenleri arasında yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile tümörler ve yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 42,3’ünü ise iskemik kalp hastalıkları oluşturdu.

Veriler, hem Türkiye genelinde hem de Çorum’da kalp ve damar hastalıklarının en önemli ölüm nedeni olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Muhabir: Haber Merkezi