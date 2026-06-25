Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı bünyesinde önemli bir görev değişimi yaşandı. MHP İl Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Birim Sorumluluğu görevine Yüksek Tarihçi Zeynep Şahin getirildi.

MHP İl Başkanlığı, KAÇEP biriminde bayrağı devralacak yeni ismi ve yönetim kadrosunu kamuoyuna duyurdu. Toplumun temel yapı taşlarını hedef alan politikalara yön verecek olan yeni yönetimde, kendi alanlarında uzman ve güçlü isimler dikkat çekiyor.

Buna göre Yüksek Tarihçi Zeynep Şahin’in başkan olduğu İl Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Birimi yönetiminde de Avukat Kübra Eker, Avukat Gülşah Gedik, iş insanı Sultan Gül Candemir ve kamu işçisi Hatice Kamirçan yer aldı.

MHP Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni yönetime başarı dileklerinde bulunularak şu ifadelere yer verildi: “Göreve getirilen Sayın Zeynep Şahin ve yönetim kurulu üyelerine, yeni görevlerinin teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz”

Muhabir: Haber Merkezi