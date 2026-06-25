

Çorum’un Mecitözü İlçesi Doğla Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Uğur Şeker, geçirdiği bir kazanın ardından 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası Uğur Şeker, arkadaşı ile birlikte yaptığı kaza sonucu ağır yaralanmıştı.

1 haftadır kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Çorumlu genç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Fabrika işçisi olduğu öğrenilen gencin cenazesi bugün öğle namazına müteakip İzmir’de Karşıyaka Örnekköy Elit Sitesi Afet Evleri Ali Gültekin Camii’nden alınarak Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek.