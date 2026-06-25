Dodurga Berk Köyü’nde ikamet eden, eski nakliyeci esnaflarından Hacı Fazlı Gelgör’ün yeğeni, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün amcası ve Nuri Gelgör’ün babası Ramazan Gelgör hayatını kaybetti.

Merhum Ramazan Gelgör’ün cenazesi ikindi namazının ardından Dodurga Berk Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgor, MHP İlçe Başkanı Bekir Dağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ