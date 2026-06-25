Kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde sık sık kurulan giyim fuarları ve sosyete pazarlarının hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren esnafların işlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Oda Başkanı Şimşek, “Çorum'da yıllardır vergisini veren, çalışan istihdam eden, kira ödeyen ve devletin tüm yükümlülüklerini yerine getiren esnafımız var. Ancak son yıllarda kontrolsüz şekilde artan sosyete pazarları nedeniyle bu işletmeler ciddi gelir kaybına uğruyor” dedi.

ESNAFIN REKABET GÜCÜ ZAYIFLIYOR

Hazır giyim sektörünün ekonomik şartlardan dolayı zaten zor günler geçirdiğini ifade eden Şimşek, yüksek maliyetler, artan giderler ve düşen alım gücünün esnafı zorladığını aktardı.

Şimşek, “Elektrik, su, kira, personel giderleri derken esnafımız ayakta kalabilmek için büyük mücadele veriyor. Buna bir de belirli dönemlerde kurulan ve düşük fiyat politikasıyla satış yapan giyim fuarları ve sosyete pazarları eklenince işler daha da zorlaşıyor. Esnafımızın rekabet gücü her geçen gün zayıflıyor” diye konuştu.

KAYITLI TİCARET DESTEKLENMELİ

Ticaretin belirli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Necati Şimşek, yerel yönetimler ve ilgili kurumların bu konuda daha hassas davranması gerektiğini ifade etti.

Şimşek, “Biz serbest ticarete karşı değiliz. Ancak yıllardır şehrine ve ekonomisine katkı sağlayan esnafın korunması gerekiyor. Kayıtlı ticaret yapan işletmeler desteklenmeli. Küçük esnafın ayakta kalması sadece ticaret açısından değil, şehir ekonomisinin canlılığı açısından da büyük önem taşıyor. Sosyete pazarları ve giyim fuarları ise şehirde 4-5 gün ticaretini yapıyor ve kente ise hiçbir katma değer sağlamadan vatandaşların parasını alıp gidiyor” diye konuştu.

ESNAF ŞEHRİN BEL KEMİĞİDİR

Küçük işletmelerin kapanmasının sadece iş yeri sahiplerini değil, çalışanları ve ailelerini de olumsuz etkileyeceğini belirten Şimşek, esnafın toplumun en önemli ekonomik dinamiklerinden biri olduğunu söyledi.

“Esnaf şehrin bel kemiğidir” diyen Şimşek, “Bir iş yeri kapandığında sadece bir dükkânın ışığı sönmüyor. O iş yerinde çalışan insanların, ailelerin ve tedarik zincirinin de geleceği etkileniyor. Bu nedenle yerel esnafın korunmasına yönelik adımların artırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK

YETKİLİLERE ÇAĞRIHazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak giyim fuarları ve sosyete pazarlarının faaliyetlerinin daha sık denetlenmesini istedi. Bu tür organizasyonlara kesinlikle ruhsat verilmemesi gerektiğinin altını çizen Şimşek, şehir ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yerel esnafın geleceği için kayıtlı ticaret yapan işletmelere destek verilmesinin önem taşıdığını kaydetti.Kentte faaliyet gösteren çok sayıda hazır giyim esnafının da benzer endişeleri taşıdığını vurgulayan Şimşek, küçük işletmelerin korunmasının Çorum ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.