Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 13. Sokak’ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.E.A. (17) ile A.H. (18) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan U.E.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı halde olay yerinden kaçan A.H. ise Kale Mahallesi Gelincik Sokak’taki bir çocuk parkında bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.H. de kentteki başka bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.