Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen 5 personele Müftülük tarafından katılım belgesi verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Camilerde Kur’an Öğrenimi” projesi kapsamında Hastane Mescidi’nde imam hatip Ahmet İpek tarafından 5 ay süreli Kur’an-ı Kerim öğrenme kursu düzenlenmişti.

Mesai saatleri dışında verilen kursun sonunda Kur'an öğrenen 5 personele, Öğle namazı sonrası Hastane Mescidinde düzenlenen program ile belgeleri takdim edildi.

Programa, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, başhekim yardımcıları, hastane personeli, manevi danışmanlar ve din görevlileri katıldı.

İl Müftüsü Yıldırım, Yüce Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim’i öğrenen hastane personellerini tebrik ederken özverili çalışmalarından dolayı din görevlimize de teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi