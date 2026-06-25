Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslenen Tahtasız, 1971 yılında inşa edilen, 1984 yılında ise bölge tiyatrosu statüsünde hizmet vermeye başlayan Çorum Devlet Tiyatrosu'nun artık kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Çorum Devlet Tiyatrosu'nun 18 Eylül 1984 tarihinde Tarık Buğra'nın "Osmancık" adlı oyunuyla perdelerini açtığını hatırlatan Tahtasız, aradan geçen 42 yılda yüzlerce oyunun binlerce Çorumlu sanatseverle buluştuğunu belirtti.

Mevcut binanın bakımsız ve eski olduğunu ifade eden Tahtasız, "550 bin nüfuslu Çorum'a yakışmayan bu yapı, hem kapasite hem de fiziki şartlar açısından yetersiz kalıyor. Sanatçılar ve seyirciler için gerekli konforu sunamıyor." dedi.

Tahtasız, 2011 yılında yapılan teknik incelemelerde tiyatro binasının kapsamlı tadilat maliyetinin yeniden yapım maliyetine yakın olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle o dönemde yalnızca küçük çaplı onarımlarla yetinildiğini de hatırlattı.

TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulunan Tahtasız, "7 bin 500 yıllık tarihe sahip, Hititler'in başkenti, Hattiler'in ülkesi Çorum'a bu eski ve yıpranmış tiyatro binası yakışmıyor. Çorum Devlet Tiyatrosu yıkılarak yerine modern, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir tiyatro binası yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.